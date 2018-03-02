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نجل "سلمان" يصل القاهرة الأحد المقبل للقاء قائد النظام العسكري

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 471
نجل "سلمان" يصل القاهرة الأحد المقبل للقاء قائد النظام العسكري


أعلن النظام العسكري ، اليوم الجمعة 2 مارس ،  أن الأمير محمد بن سلمان " ولي العهد السعودي ، سوف يزور القاهرة الأحد المقبل ، في زيارة تستغرق ثلاث أيام ، للقاء السيسي ، ولم يُعلن عن برنامج الزيارة أو أسباب الزيارة حتى الآن .

وقال بيان للرئاسة، اليوم الجمعة، "يحل ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارة تستمر لمدة 3 أيام".
والثلاثاء الماضي، وصل وفد سعودي إلى مطار القاهرة الدولي، على متن طائرة خاصة، لترتيب زيارة ابن سلمان في مصر، وفق مصدر أمني.

والجدير بالذكر أن تلك الزيارة هي الأول لمحمد بن سلمان إلى مصر منذ عام تقريبًا ، حيث أنه قد زار مصر سابقًا 4 مرات منذ الانقلاب العسكري على مصر خلال عام 2014 و 2015 ، وآخر زيارة كانت في عام 2016 ، وتم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية ، والتي بموجبها تنازل قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية . 

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