اغتيال أبرز رجال الدين في محافظة حضرموت اليمنية

أعلن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية ، اليوم الجمعة 2مارس، اغتيال أحد أبرز رجال الدين في مدينة تريم التاريخية في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقد أقدم مسلحون على اغتيال عيدروس بن عبد الله بن سميط، وهو أحد رموز الصوفية، في منزله في مدينة تريم شرقي حضرموت.

وبحسب موقع "الموقع بوست"، فإن المسلحين قصدوا منزل ابن سميط بحجة الرقية بالقرآن، عندها طلب منهم الانتظار حتى تأدية صلاة الضحى ، بعد ذلك باشروه بإطلاق النار عليه أثناء تأديته الصلاة.

والجدير بالذكر أن مدينة تريم تعد معقلا رئيسا للصوفية ، وتعتبر تلك الحادثة هي الأولى من نوعها ضد رموز الدين في المدينة .

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