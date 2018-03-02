Responsive image

3
مارس

السبت

26º

3
مارس

السبت

 خبر عاجل
  • ترحيل 4 من حرائر الإسكندرية إلى سجن دمنهور
     منذ 5 ساعة
  • سفير المصري بلندن : نتابع الاعتداء الوحشي على الطالبة المصرية
     منذ 5 ساعة
  • وزير البترول يزعم : ترسيم حدود البحر الأحمر ساعدنا في التعاقد على التنقيب
     منذ 5 ساعة
  • النيابة العامة تتهم والدة "زبيدة" بتلقي تمويل أجنبي من الـ"BBC"
     منذ 5 ساعة
  • مقتل شخصين في إطلاق نار بجامعة أمريكية
     منذ 5 ساعة
  • تركيا..اعتقال جنديان يونانيان بتهمة "التجسس"
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:53 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:25 مساءاً


المغرب

5:59 مساءاً


العشاء

7:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

تركيا تُعلن استعدادها لعلاج المدنيين المصابين من الغوطة الشرقية

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 202
تركيا تُعلن استعدادها لعلاج المدنيين المصابين من الغوطة الشرقية


أعلنت تركيا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن استعدادها لعلاج المدنيين المصابين  من الغوطة الشرقية ،
 
وأعرب المندوب التركي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ناجي قورو، عن استعداد بلاده لعلاج الحالات الحرجة من المرضى والجرحى المدنيين في الغوطة الشرقية.

وأكد في كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة،شدد على أن أنقرة ماضية في تقديم مساعداتها الإنسانية إلى الشعب السوري، وزيادتها، وفي دعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الإطار.

وأشار إلى دعم تركيا لمشروع قرار تقدمت به لندن إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي يطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في الغوطة، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، وإجلاء أكثر من ألف مصاب ومريض من المنطقة على وجه السرعة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers