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تعزيزات عسكرية تركية تصل إلى عفرين

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 261
تعزيزات عسكرية تركية تصل إلى عفرين

 

وصلت تعزيزات عسكرية تركية  ، اليوم الجمعة 2 فبراير، إلى منطقة عفرين شمال سوريا ، في إطار العملية العسكرية "غصن الزيتون" التي تشنها تركيا بمشاركة الجيش السوري الحر ، ضد وحدات الشعب الكردية والتنظيمات الكردية المسلحة التي تصنفها أنقرة إرهابية . 

وأفاد مراسل الأناضول، أن قافلة التعزيزات تضم 5 شاحنات محملة بالمدافع، ووصلت إلى معبر "أونجو بنار" في ولاية كليس (جنوب)، المقابل لمعبر "باب السلامة" السوري.

والجدير بالذكر أن تركيا أعلنت في 20 يناير الماضي، بدء العملية العسكرية "غصن الزيتون"  بمشاركة الجيش السوري الحر ، ضد  وحدات الشعب الكردية والتنظيمات الكردية المسلحة التي تصنفها أنقرة إرهابية ، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار بحسب قيادات الجيش.

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