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القبض على (6) أشخاص أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر حدود تونس

منذ 8 ساعة
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القبض على (6) أشخاص أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر حدود تونس

ألقت فرق حرس الحدود التونسية، السبت 3 مارس 2018م، القبض على 6 أشخاص بولاية صفاقس، تتراوح أعمارهم بين 20 و36 عامًا وصادرت لديهم مبلغًا ماليًا من العملة التونسية قدره 3700 دينار، ومبلغًا ماليًا من العملة الأجنبية يبلغ 150 يورو.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية، أنه خلال التحقيق مع المضبوطين اعترفوا أنهم وصلوا إلى المنطقة بهدف القيام بعملية اجتياز للحدود البحرية بشكل غير شرعي.

وأضاف البيان، أن النيابة العامة، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم ومحاكمتهم بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية سرًا.

 

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