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براءة فنان لبناني من تهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني.. ضابطة لفقت له التهمة

منذ 7 ساعة
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براءة فنان لبناني من تهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني.. ضابطة لفقت له التهمة

اعتقلت السلطات الأمنية اللبنانية، ضابطة كبيرة فى احدي الجهات الأمنية بالبلاد، يشتبه تورطها بتلفيق اتهامات الخيانة والتجسس مع الكيان الصهيوني للمثل اللبناني الشهير زياد عيتاني، الذي أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة بين اللبنانيين، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على التحقيق لوكالة فرانس برس.

وقالت الوكالة إن المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، "أوقفت على ذمّة التحقيق بعد ظهر يوم" أمس الجمعة بناء على إشارة قضائية، للاشتباه بأنها "استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني" الذي ما زال قيد التوقيف.

وكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة ليل الجمعة: "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني..البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة"، واصفا عيتاني بأنه "البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا".

وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23 نوفمبر الماضي الممثل المسرحي للاشتباه بأنه قام بـ"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل.

وفي منتصف ديسمبر أحيل الممثل الشاب إلى القضاء العسكري.

وزياد عيتاني ممثل لبناني في مطلع الأربعينيات، ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية، تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغيّرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.

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