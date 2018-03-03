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إحباط محاولة تفجير كمين أمني بمحافظة الأنبار العراقية

منذ 7 ساعة
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إحباط محاولة تفجير كمين أمني بمحافظة الأنبار العراقية

أفادت وسائل إعلام عراقية ، بنجاح قوات الأمن بالتصدي لهجوم بدراجة نارية مفخخة يقودها انتحاري  قبل تفجيرها بكمين أمني غربي الرمادي بمحافظة الأنبار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية ،  أن قوات الأمن أطلقت وابلًا من النيران تجاه  قائد الدراجة النارية، بعد أن تم اكتشافه على إحدى نقاط التفتيش غرب الرمادي، ما أدى إلى انفجار الدراجة ومقتله على الفور، دون أن تقع إصابات في صفوف قوات الأمن، بحسب رووداو.

وكانت القوات العراقية أعلنت أنها حررت كامل أراضي محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا، من سيطرة تنظيم الدولة أواخر العام الماضي.

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