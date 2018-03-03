التحالف الدولي يشن عدة غارات ضد داعش في دير الزور

أفادت وسائل إعلام دولية ، نقلًا عن نشطاء سوريون ، اليوم السبت 3 مارس، بشن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة عدة غارات استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في ريف دير الزور الشرقي ، بعد شن التنظيم هجمات على قوات سوريا الديمقراطية في منطقة البحرة

وقد نقلت قناة "الحرة" الإخبارة ، عن ناشطين قولهم ، إن اشتباكات اندلعت بين كلًا من قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها أمريكا ، في منطقة "خشام" و"الحسينية" شمال دير الزور وسط قصف يعتقد أنه للتحالف الدولي أصاب آليات لمسلحين موالين للقوات النظامية في المنطقة.

وكان ناشطون سوريون قد ذكروا أمس الجمعة بمقتل عدد من مسلحي تنظيم داعش في غارة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على موقع يسيطر عليه التنظيم في منطقة الهجين بريف دير الزور الشرقي.