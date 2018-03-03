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بالفيديو..قوات الأمن السعودية تعتدي على مُسن داخل مسجد..وتضارب الروايات

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 479
بالفيديو..قوات الأمن السعودية تعتدي على مُسن داخل مسجد..وتضارب الروايات


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " و "تويتر" ، مقاطع فيديو تظهر اعتداء قوات الأمن على أمام مسجد وإنزاله من على الممبر بالقوة ، بعد حديثه في الخطبة عن اليهود . 

وسادت حالة من السخط والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديين ، بسبب اعتداء قوات الأمن على الأمام ، حيث تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع. 

وقال المدون الذي نشر مقاطع الفيديو : "خلال خطبة الجمعه في السعوديه 2/3/2018 الخطيب تكلم عن اليهود شاهدوا ماذا فعلت الأجهزه الأمنية في خطيب للجمعه و كبير السن".

وتفاعل العديد من النشطاء مع مقاطع الفيديو ، وقال أحدهم في التعليقات ، :"ماذا تتوقع من حكومه أذنت بالحفلات الراقصه ببلد الحرمين الشريفين . توقع اكثر من ذلك مادام العلماء سكتو على اجرام محمد سلمان . وفضيلة المفتي عندما سأل . ماذا تقول عن الحفلات الراقصه في جده .تهرب من الاجابه وقال ان السعوديه بخير .. فإن كان المفتي دفن رأسه بالرمال فالسلطه تصول وتجول في محارم الله ، اللهم انا نسألك العفو والعافيه وان تطهر بلد ".

وقال آخر ،: "يالله ‏مسكين ارجل كبير في سن شو حصل فيه عيب حسبيا الله ىنعم الوكيل".

بينما تبنى آخرين رواية آخرى عن الواقعة ، وقال أحدهم :" الحقيقة.... ان الحادثه حصلت اليوم في ينبع . عندما صعد شخص كبير السن على المنبر قبل حضور الإمام طالبا من المؤذن أن يؤذن .والذي رفض بدوره .فقام يتحدث بكلام غير متزن .الى أن دخل الإمام وطلب منه النزول عدة مرات فرفض مما استدعى رجال الأمن المتواجدين في الخارج لإنزاله بالقوة. وتُرك ليكمل صلاته مع الناس ثم اقتيد الى المركز الأمني للتحقيق معه ومعرفة دوافع فعلته ليتبين أنه مختل عقليا . وتم على أثرها إخلاء سبيله ".

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