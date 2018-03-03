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وقفة احتجاجية تنديدًا باعتقال الإمارات لرجل أعمال تركي بدبي

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 218
وقفة احتجاجية تنديدًا باعتقال الإمارات لرجل أعمال تركي بدبي

نظم العشرات من المواطنين الأتراك ، مساء أمس الجمعة 2 مارس، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية بأنقرة، تنديدًا بتوقيف واحتجاز رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك في دبي، لأسباب مجهولة.

ونقلت وسائل إعلام عن "ثروت طورغت" رئيس تجمع أعضاء وقف ، قوله إن السلطات الإماراتية لم توضح أسباب احتجاز "أوزتورك" ، مشيرة إلى أنه  لم يتم الحصول على أي معلومات عن رجل الأعمال التركي منذ 11 يوما.

وأشار طورغت، في كلمته أمام المحتجين، إلى أن "أوزتورك شارك في معرض للأغذية والمشروبات، أقيم في دبي يوم 17فبراير الماضي، وبعد 3 أيام جرى توقيفه في الفندق الذي كان يقيم فيه".

والجدير بالذكر أن زوجة "أوزتورك" طالبت الأربعاء الماضي ، بإطلاق سراح زوجها فورًا مبينة أن زوجها شارك في معرض دبي ضمن وفد لاتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط التركي، قبل احتجازه هناك من قبل جهة مجهولة.

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