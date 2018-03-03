تفحم 9 مواطنين وإصابة 8 آخرين إثر حادث سير بالإسماعيلية

لقى 9 مواطنين مصرعهم تفحمًا ، وأصيب 8 آخرين ، بإصابات مختلفة ، اليوم السبت 3 مارس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة بيجو، مما أدى إلى اشتعال النيران فى السيارة البيجو على طريق "الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي" بالكيلو 86 دائرة مركز القصاصين.

وقد تلقت مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتلقيه بلاغًا عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة بيجو على طريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوى، بالكيلو 86، دائرة مركز القصاصين مما أدى إلى اشتعال النيران فى السيارة البيجو الذى أسفر عن تفحم جثث 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وذلك إثر اشتعال النيران.



نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام؛ لتلقى العلاج للازم، بينما تم نقل جثث المتوفيين إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير والقصاصين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.