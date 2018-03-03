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الجيش التركي يُسيطر على ناحية "راجو" بعفرين

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 184
الجيش التركي يُسيطر على ناحية "راجو" بعفرين

أعلن الجيش التركي ، اليوم السبت 3 مارس ، سيطرته على  مركز ناحية راجو في عفرين شمال سوريا، بمشاركة الجيش السوري الحر ، ضمن إطار العملية العسكرية "غصن الزيتون" لتطهير المنطقة من التنظيمات الكردية المسلحة . 

ولفت الجيش التركي إلى أن الاشتباكات المتفرقة استمرت في المناطق القريبة من مركز راجو.

والجدير بالذكر أن "راجو" تتبع إداريًا محافظة "حلب"  ويبلغ عدد سكانها قرابة 22 ألف نسمة، وفقا لآخر تعداد سكاني عام 2004، وتضم 47 قرية.

وبث عناصر من الجيش الحر لقطات بعد دخول مركز راجو .

وقد أعلنت رئاسة الأركان التركية ، تحييد  2434 مسلحا من الوحدات الكردية منذ انطلاق العملية في عفرين، بينما قالت  مصادر في الجيش السوري الحر إنه جرى السيطرة على قريتي رمادية وحميلك في عفرين، التابعتين لناحية جنديرس الاستراتيجية جنوب غربي عفرين.

وبالسيطرة على القريتين، يرتفع عدد النقاط التي تم انتزاعها من الوحدات الكردية إلى 122، بينها مركز ناحية، و93 قرية، و21 جبلا، وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة.

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