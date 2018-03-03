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مقتل 6 مسلحين خلال اشتباكات جنوب كركوك

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 181
مقتل 6 مسلحين خلال اشتباكات جنوب كركوك


قتل ما لا يقل عن ستة مسحلين من تنظيم الدولة الإسلامية ، اليوم السبت 3 مارس، خلال اشتباكات مع قوة من الحشد الشعبي العراقي جنوب كركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" ، عن مصدر أمني قوله  ـ إن "قوة من الحشد الشعبى تمكنت اليوم من تطويق ستة عناصر من تنظيم داعش بعد رصد تحركاتهم فى قرية التويريه التابعه لناحية العباسى ٥٥ كم جنوب كركوك". مضيفا أن "القوة تمكنت من قتلهم جميعا فى عملية نوعية".

فى سياق متصل، دعا عضو مجلس محافظة الأنبار مرضى المحلاوى إلى ضرورة تشكيل لجان لحصر وجرد الاضرار التى لحقت بالبنى التحتية العامة والخاصة فى قضاء القائم بعد تحريره من تنظيم داعش.

وقال المحلاوى ـ فى تصريح صحفى اليوم السبت إنه لم يتم حتى الان جرد الأضرار فى المملتكات العامة والخاصة فى قضاء القائم (360 كم غرب الرمادي) نتيجة العمليات الارهابية والعسكرية.

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