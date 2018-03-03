"خاشقجي" ينتصر لـ"زبيدة" من صحفي كويتي: مثقف مجرم

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هاجم الكاتب السعودي "جمال خاشقجي" ، "أحمد الجارالله" رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية، بسبب تكذيب الأخير لرواية اختفاء وتعذيب قوات الأمن للفتاة المصرية "زبيدة إبراهيم" المشهورة بفتاة تقرير "بي بي سي" أحد الكتاب الكويتيين ورئيس تحرير جريدة .

وهاجم "خاشقجي" في تغريدة، "الجارالله"، قائلا "إلى أَي درك سيهبطون؟ مثقف يكذب جريمة خطف زبيدة! صمتك جريمة فكيف بدفاعك عن وضاعة اختطاف ضعيفة حرة وانتهاك حقوقها".

الى اَي درك سيهبطون ؟ "مثقف " يكذب جريمة خطف #زبيدة ! صمتك جريمة فكيف بدفاعك عن وضاعة اختطاف ضعيفة حرة وانتهاك حقوقها . https://t.co/UsKyNEwliL — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) March 2, 2018

وقد غرد "الجار الله" على تويتر معلقًا على رواية اختفاء وتعذيب "زبيدة" قائلًا :" الإخوان من انتكاسة إلى أخرى، آخر نكساتهم ظهور زبيدة وتكذيبها كل سناريوهاتهم، زبيدة لن تكون آخر أكاذيبهم علي مصر وقادتها وجيشها الوطني، نقول لإخوان الشياطين ومن يغذيهم أن إكرام الميت دفنه إنكم أموات".