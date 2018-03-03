إصابة (3) مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة العراقية بغداد



قالت فضائية "السومرية نيوز"، أن 3 مدنيين أصيبوا اليوم السبت 3مارس 20158م، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت الفضائية عن مصدر أمني قوله: إن عبوة ناسفة وضعت قرب محال تجارية فى منطقة شاطئ التاجى انفجرت، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات وهجمات تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها،ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.