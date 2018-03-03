جنايات القاهرة تنظر الأحد محاكمة مدير مدرسة متهم بهتك عرض (4) تلاميذ

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأحد 4 مارس 2018م، ثاني جلسات محاكمة مدير مدرسة في النزهة، لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ.

وأمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، في نوفمبر الماضي، بإحالة مدير المدرسة "المصرية الجديدة للغات" بالنزهة، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بهتك عرض 4 أطفال من تلاميذ المدرسة التي يملكها ويديرها.

وتلقت النيابة العامة بلاغا من أولياء أمور الأطفال المجني عليهم، والمقيدين بتلك المدرسة، حيث اتهموا في بلاغاتهم المتهم "شريف.ص"، بهتك عرض أطفالهم.

واستمعت النيابة إلى أقوال آباء المجني عليهم، وكذلك إلى أقوال الأطفال المجني عليهم، وانتقل محققو النيابة العامة برفقة الأطفال المجني عليهم، إلى المدرسة محل الواقعة، حيث باشر المحققون إجراءات المعاينة لمكان الجريمة الذي أرشد عنه الأطفال المجني عليهم.

وتضمنت التحقيقات قيام النيابة العامة بعرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى تحريات المباحث وأجهزة الأمن والتي أكدت صحة الواقعة على النحو الوارد بالبلاغات وأقوال الأطفال