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العراق.. مقتل شخصين فى هجمات مسلحة ببغداد

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 139
العراق.. مقتل شخصين فى هجمات مسلحة ببغداد

قتل مدنيين عراقيين، اليوم السبت 3 مارس 2018م، فى هجوم مسلح بالعاصمة بغداد.

وأوضح الملازم أول في شرطة بغداد، حاتم الجابري، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مسدسات على مدني في منطقة الرستمية جنوب شرقي بغداد، ما أدى لمقتله على الفور، وفق وكالة "الأناضول".

وفي حادث منفصل، قال الجابري إن مدنيا ثانيا قتل على يد مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه من مسدسات مزودة بكواتم للصوت في منطقة الأمين الثانية شرقي بغداد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور.

وتقول السلطات الأمنية العراقية إن مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" يقفون في الغالب وراء هكذا هجمات.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017 استعادة جميع أراضيه من قبضة "داعش" الذي سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة استمرت ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وما يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

 

 

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