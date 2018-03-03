الجيش التركي يعلن سيطرته على مناطق جديدة بعفرين



نقلت وكالة الأناضول، اليوم السبت 3 مارس 2018م، إعلان الجيش التركي، سيطرته على 7 بلدات وقرى جديدة بمنطقة "عفرين" بشمالي سوريا، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية أنه تمت السيطرة على بلدة "راجو"، وقرى "الرمادية" و"حميلك" و"بعدنلي" و"قارقين" و"علي بيزانلي" و"جمانلي" في عفرين.

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية اليوم أسفرت عن تحييد 82 إرهابيا ليصل العدد الإجمالي إلى 2516 إرهابيا منذ بدء عملية "غصن الزيتون".

وشدد البيان أن العمليات المذكورة استهدفت فقط الإرهابيين ومخابئهم وملاجئهم ومواقعهم وأسلحتهم ومركباتهم وأدواتهم، وجرى اتخاذ كل أشكال الحيطة والحذر لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والبيئة.

وأكد البيان أن عملية "غصن الزيتون" مستمرة كما هو مخطط لها.

ومنذ 20 يناير الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.