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مسؤولان من إدارة ترامب في جولة خليجية لحل الأزمة

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 156
مسؤولان من إدارة ترامب في جولة خليجية لحل الأزمة

يبدأ الأسبوع المقبل ، مبعوثان من إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بجولة بين دول الخليج ، في إطار حل الأزمة الخليجية،  قبل عقد قمة خليجية أمريكية محتملة في مايو بمنتج "كامب ديفيد . 

واكدت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية ،  إن إدارة "ترامب" سترسل كلًا من «تيم ليندركينج»، وهو أكبر مسؤول بوزارة الخارجية متخصص بالشأن الخليجي، والجنرال المتقاعد "أنطوني زيني"، إلى  الخليج للقاء مسؤولين من الدول المعنية بالأزمة الخليجية.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، الخميس، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مخاوف من المضي في عقد القمة في حين أن الأزمة لا تزال مستعرة وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل سيئ على جهود «ترامب».


والجدير بالذكر أن في يونيو 2017 ، أعلنت كلًا من "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" مقاطعة دول قطر وفرض اجراءات عقابية ضدها ، على خلفية مزاعم بتورطها في دعم الإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه قطر وعدة دول .

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