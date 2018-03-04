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اغتيال ضابط عراقي فى هجوم مسلح بصلاح الدين

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 142
اغتيال ضابط عراقي فى هجوم مسلح بصلاح الدين


قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد 4 مارس 2018م، أن ضابط بفرقة الرد السريع، اغتيل فى هجوم مسلح شرقى المحافظة.

وأوضح المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز)، إن "مسلحين اغتالوا اليوم ضابطا برتبة ملازم أول منسوبا إلى الفوج الثانى اللواء الثانى فرقة الرد السريع فى طوز خورماتو (الواقعة على بعد 75 كم شرق صلاح الدين)".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد وجه الجيش العراقى بفرض الأمن فى قضاء طوزخورماتو شرقى صلاح الدين، حيث اندلعت اشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة قبل أن تتمكن القوات الاتحادية فى اليوم نفسه من السيطرة على قضاء طوزخورماتو.

 

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