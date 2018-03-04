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"غصن الزيتون" تواصل التقدم في عفرين شمال سوريا

منذ 4 ساعة
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"غصن الزيتون" تواصل التقدم في عفرين شمال سوريا


أفادت وسائل إعلام تركية ، اليوم الأحد 4 مارس، بنجاح الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر بالتقدم في منطقة "عفرين" شمال سوريا، ضمن إطار العملية العسكرية "غصن الزيتون" التي تستهدف تطهير المنطقة من التنظيمات الكردية المسلحة التي تصنها أنقرة إرهابية . 

وأكد مراسل وكالة "الأناضول" التركية ، أن القوات المشاركة في "غصن الزيتون"  نجحا في تطهير  قرية "حاج خليل" إلى الشمال من عفرين السورية بعد تحريرها، من إرهابيي "PYD" و"داعش"، في إطار عملية غصن الزيتون".

 

وأضاف المراسل أن القرية الجديدة تتبع لـ"ناحية راجو" الاستراتيجية التي أعلن الجيش التركي السيطرة عليها في وقت سابق بالإضافة إلى ست قرى أخرى في المنطقة، حيث نشر ناشطون تسجيلات مصورة للاستباكات التي خاضها الجيش التركي إلى جانب الجيش السوري الحر.

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