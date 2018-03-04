رويترز: إغلاق حقل شرارة النفطي الليبي



نقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد 4 مارس 2018م، عن مهندس بحقل نفط شراراة الليبي، أنه تم اغلاقه، موضحا أن إمدادات الحقل الواقع جنوب البلاد لا تصل إلى ميناء الزاوية على البحر المتوسط مضيفا أن السبب غير واضح.

وكان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا قال إن الإنتاج فى حقل الشرارة النفطى العملاق استؤنف صباح اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام من إغلاقه على أيدى جماعات مسلحة.

وقال صنع الله لرويترز إن الحقل، الذى كان يضخ أكثر من 230 ألف برميل يوميا، استأنف العمل فى حوالى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى ، ولم يكشف أى تفاصيل بشأن كيفية الوصول إلى استئناف الإنتاج ، وأغلقت جماعات مسلحة حقل الشرارة فى وقت متأخر مساء يوم الأحد وقدمت سلسلة من المطالب تتعلق بالرواتب وأمور أخرى.