مقتل (12) جندي تركي بعفرين



نقلت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد 4 مارس 2018م، عن مصادر كردية قولها، مقتل 12 عنصرا من الجيش التركى والفصائل السورية المشاركة فى عملية (غصن الزيتون) العسكرية، وذلك فى هجومين منفصلين قرب ناحية جنديرس جنوب غرب عفرين.

وقالت المصادر الكردية" إن الهجوم الأول استهدف القوات التركية وأدى إلى مقتل 3 وإصابة 5 آخرين، فيما قتل 9 عناصر فى هجوم آخر، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من القوات التركية الخاصة خلال المواجهات قرب بلدة راجو.

وكانت تقارير إخبارية أفادت بمقتل 36 عنصرا من القوات الشعبية الموالية لدمشق فى ضربات جوية لطائرات تركية على قرية كفر جنة بعفرين.