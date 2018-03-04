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مزراعون أردنيون يحتجون أمام البرلمان بـ"الأبقار"

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 198
مزراعون أردنيون يحتجون أمام البرلمان بـ"الأبقار"

نظم مزارعون أردنيون، اليوم الأحد 4 فبراير 2018م، وقفة احتجاجية أمام مبني مجلس النواب بالعاصمة عمان، بالأبقار والدجاج خطوة من خطواتهم الاحتجاجية ضد قرارات حكومية يصفونها بـ "الجائرة" بحقهم.

وقال الناطق باسم اعتصام المزارعين الأردنيين عبد الشكور جمجوم، إن المزارعين لم يجدوا طريقة لإيصال رسالتهم للجهات المعنية، سوى إحضار الأبقار والدجاج والبيض أمام مجلس النواب، وفق وكالة "الأناضول".

وينفذ مزارعون احتجاجات منظمة، أمام مؤسسات رسمية أردنية منذ نحو شهرين، نتيجة قرار حكومي صدر مطلع العام الجاري بفرض ضرائب عليهم.

وأضاف "جمجوم"، أن المزارعين يعانون من خسائر بسبب إغلاق المنافذ التصديرية لمنتجاتهم مع دول الطوق (العراق سوريا وقطر عبر السعودية)، "زادتها الضريبة التي فرضتها الحكومة أخيرًا بنسبة 10 بالمائة‏ على منتجاتهم، ما أدى إلى تراجع أكبر في مبيعاتهم".

وأشار، إلى أن اعتصام اليوم الذي اصطحب فيه المزارعون الأبقار والدواجن، "هو خطوة تصعيدية بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل مع الجهات المعنية، لإزالة الرسوم الجديدة عنهم".

وختم حديثه: "غير مستبعد أن تلحقها خطوات أخرى، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

ونفذت الحكومة الأردنية مطلع يناير الماضي، رزمة إجراءات شملت فرض ضرائب وزيادة أخرى، بهدف تقليص فجوة عجز موازنة الأردن البالغ 1.75 مليار دولار.

 

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