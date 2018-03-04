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السجن المشدد (7) سنوات بحق مدير مدرسة "هتك عرض التلاميذ"

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 239
السجن المشدد (7) سنوات بحق مدير مدرسة "هتك عرض التلاميذ"

 

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد 4 مارس 2018م، بالسجن المشدد على مدير ومالك مدرسة خاصة بالنزهة في اتهامه بهتك عرض بعض التلاميذ في المدرسة والتعدي عليهم جنسيًا.

حضر المتهم "شريف.ص، ب"، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام.

كان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية.

البداية عندما تلقت النيابة العامة عدة بلاغًا من أولياء أمور الأطفال المجني عليهم، والمقيدين بتلك المدرسة، حيث اتهموا في بلاغاتهم (شريف ص. ب) مالك ومدير المدرسة بهتك عرض أطفالهم.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة والبلاغات، واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهم، وكذلك إلى أقوال ذويهم، وانتقل محققو النيابة العامة برفقة الأطفال المجني عليهم إلى المدرسة محل الواقعة، حيث باشر المحققون إجراءات المعاينة لمكان الجريمة الذي أرشد عنه الأطفال المجني عليهم.

كما تضمنت التحقيقات قيام النيابة العامة، بعرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى تحريات المباحث وأجهزة الأمن والتي أكدت صحة الواقعة على النحو الوارد بالبلاغات وأقوال الأطفال.

 

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