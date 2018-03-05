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مسؤول سعودي: السيسي تعهد بألفي كيلومتر مربع من سيناء لصالح السعودية

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 599
مسؤول سعودي: السيسي تعهد بألفي كيلومتر مربع من سيناء لصالح السعودية

 

 كشف مسؤول سعودية ، اليوم الإثنين 5 مارس ، إن النظام العسكري في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي ، تعهد بألف كيلومتر مربع من أراضي محافظة جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع  مدينة "نيوم"  الذي أعلن عنه ولي العهد محمد بن سلمان مؤخرًا ، التي ستضم أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية.

والجدير بالذكر أن "بن سلمان" قد أعلن مؤخرًا عن خطط مشروع مدينة "نيوم" الضخمة التي ستقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض، العام الماضي.

ومن المقرر أن تركز هذه المدينة العملاقة، التي تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها لجذب المستثمرين الدوليين، على صناعات مثل الطاقة والماء والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتطور والسياحة.

وبحسب ما أعلنته المملكة، فإنها تتوقع مليون زائر سنويا للجزر بحلول 2035، بإيرادات 15 مليار ريال سعودى.

ويُذكر أن السيسي قد تنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية ، بعدما أبرم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في عام 2016 ، وقد قضت بالأمس المحكمة الدستورية العليا بإلغاء جميع الأحكام الصادر ببطلان الأتفاقية . 

وصدف صدور الحكم بإلغاء أحكام بطلان اتفاقية التنازل عن "تيران وصنافير" بالأمس ، زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى القاهرة ، في زيارة تستغرق ثلاث أيام ، أثارت الكثير من التساؤلات بسبب توقيتها وعدم وضوح البرنامج الذي سيتناقش فيه .

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