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خليفة حفتر يُعلن عن بدء عملية عسكرية جنوب ليبيا

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 157
خليفة حفتر يُعلن عن بدء عملية عسكرية جنوب ليبيا


أعلنت القوات العسكرية التابعة لمجلس نواب طبرق ، برئاسة اللواء "خليفة حفتر" ، مساء الأحد ، إنطلاق عملية عسكرية بزعم فرض القانون في جنوب ليبيا.

وأكد عميد بلدية سبها جنوب ليبيا، أن الهدوء الحذر يسود المنطقة ، عقب اشتباكات قبلية وقعت منذ الأحد الماضي ، مشيرًا إلى أن هناك تحليق مكثف من "الطيران الحربي يتبع للقوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر". 

وتقول مصادر محلية إن الطرف الثاني في المواجهات "مسلحون قبليون"، غير أن الخيالي نفى أن تكون الاشتباكات، التي تشهدها المدينة، منذ أيام، "قبلية"، مشيرا إلى أنها "مواجهات بين الجيش الليبي ومجموعات مسلحة أجنبية غرضها السيطرة على المنطقة"، من دون تفاصيل. وتعهد بأن يقوم "الجيش الليبي" بالسيطرة على كافة المناطق قريبا.  

وقالت مصادر محلية إن "الاشتباكات تجرى بين قبيلتي "التبو" و"أولاد سليمان"، لخلافات قبلية. ويقاتل مسلحون من القبيلتين إلى جانب قوات تابعة لحكومة الوفاق، وكذلك قوات خليفة حفتر في الشرق الليبي. 

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