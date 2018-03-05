"أمريكا" تتهم روسيا بقتل مدنيين في الغوطة الشرقية



أصدرت الولايات المتحدة ، بيانًا توجه فيه الاتهامات إلى روسيا ، بالتورط في قتل مدنيين بمنطقة الغوطة الشرقية ، مشيرًة إلى المقاتلات الحربية الروسية نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة الشرقية في الفترة بين 24 و28 فبراير.

وقال البيت الأبيض في بيان له: «واصلت روسيا تجاهل شروط (وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة) وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب»، مضيفا أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا.

وتأتي الاتهامات الأمريكية ، لـموسكو في ظل تصريحات صحفية لمسئولين روس حول إتخاذ روسيا للأراضي السورية حقل تجارب لأسلحتها الجديدة المتطورة ،ففي 22 فبراير الماضي ، صرح رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع فلاديمير شامانوف أن روسيا اختبرت أكثر من 200 سلاح جديد في سوريا، ما ساهم في زيادة مبيعات روسيا من السلاح، حتى من قبل بلدان ليست حليفة.

وأضاف شامانوف: " اختبرنا أكثر من 200 سلاح جديد. فهل ظهرت لدينا من لا شيء؟ لقد ظهرت من خلال عمل صناعة الدفاع، التي بينت للعالم فعالية الأسلحة الروسية. وليس صدفة أن الكثيرين يقصدوننا اليوم لشراء الأسلحة، حتى الدول التي لا تعتبر حليفة لنا".

وخلال تقرير حقوقي للشبكة السورية لحقوق الإنسان ، تم الكشف عن كم جرائم الآلية العسكرية الروسية في سوريا لعام 2016 ، حيث أكد التقرير أن 85% من الهجمات الروسية استهدفت مناطق تخضع لسيطرة المعارضة ومعظمها أحياء مدنية ،في حين أن 15 في المائة فقط من الهجمات كانت ضد تنظيم "داعش".

وأكدت الشبكة أن موسكو قتلت ما لا يقل عن 3291 مدنياً خارج نطاق القانون خلال عام، وهؤلاء مسجلون بالاسم والتاريخ وكيفية القتل، بينهم 911 طفلاً و619 امرأة، كما ارتكبت القوات الروسية 169 مجزرة.

كما كشفت الشبكة السورية ، عن استخدام روسيا للذخائر العنقودية في 147 هجمة بأحجام كبيرة ونوعيات جديدة ، في حين لجأت إلى استخدام الأسلحة الحارقة بما لا يقل عن 48 هجمة.