Responsive image

11º

5
مارس

الإثنين

26º

5
مارس

الإثنين

 خبر عاجل
  • وفد أمريكى يصل القاهرة على متن طائرة خاصة فى زيارة رسمية تمتد عدة أيام
     منذ 2 ساعة
  • إحالة بلاغ يتهم أسماء محفوظ بإهانة السيسي لأمن الدولة
     منذ 2 ساعة
  • إخلاء سبيل الإعلامى خيري رمضان بكفالة 10 آلاف جنيه
     منذ 2 ساعة
  • روسيا : مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية معزول عن الواقع
     منذ 2 ساعة
  • السعودية:5051 موقوفا على ذمة قضايا أمنية
     منذ 2 ساعة
  • قصف مدفعي وجوي تركي على مواقع "الوحدات الكردية" بعفرين
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:13 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:26 مساءاً


المغرب

6:00 مساءاً


العشاء

7:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"أمريكا" تتهم روسيا بقتل مدنيين في الغوطة الشرقية

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 190
"أمريكا" تتهم روسيا بقتل مدنيين في الغوطة الشرقية


أصدرت الولايات المتحدة ، بيانًا توجه فيه الاتهامات إلى روسيا ، بالتورط في قتل مدنيين بمنطقة الغوطة الشرقية ، مشيرًة إلى المقاتلات الحربية الروسية  نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة الشرقية في الفترة بين 24 و28 فبراير.

وقال البيت الأبيض في بيان له: «واصلت روسيا تجاهل شروط (وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة) وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب»، مضيفا أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا.

وتأتي الاتهامات الأمريكية ، لـموسكو في ظل تصريحات صحفية لمسئولين روس حول إتخاذ روسيا للأراضي السورية حقل تجارب لأسلحتها الجديدة المتطورة ،ففي 22 فبراير الماضي ،  صرح رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع فلاديمير شامانوف أن روسيا اختبرت أكثر من 200 سلاح جديد في سوريا، ما ساهم في زيادة مبيعات روسيا من السلاح، حتى من قبل بلدان ليست حليفة.

وأضاف شامانوف: " اختبرنا أكثر من 200 سلاح جديد. فهل ظهرت لدينا من لا شيء؟ لقد ظهرت من خلال عمل صناعة الدفاع، التي بينت للعالم فعالية الأسلحة الروسية. وليس صدفة أن الكثيرين يقصدوننا اليوم لشراء الأسلحة، حتى الدول التي لا تعتبر حليفة لنا".

وخلال تقرير حقوقي للشبكة السورية لحقوق الإنسان ، تم  الكشف عن كم جرائم الآلية العسكرية الروسية في سوريا لعام 2016 ، حيث أكد التقرير أن 85% من الهجمات الروسية استهدفت مناطق تخضع لسيطرة المعارضة ومعظمها أحياء مدنية ،في حين أن 15 في المائة فقط من الهجمات كانت ضد تنظيم "داعش".

 وأكدت الشبكة أن موسكو قتلت ما لا يقل عن 3291 مدنياً خارج نطاق القانون خلال عام، وهؤلاء مسجلون بالاسم والتاريخ وكيفية القتل، بينهم 911 طفلاً و619 امرأة، كما ارتكبت القوات الروسية 169 مجزرة. 

كما كشفت الشبكة السورية ، عن استخدام روسيا للذخائر العنقودية في 147 هجمة بأحجام كبيرة ونوعيات جديدة ، في حين لجأت إلى استخدام الأسلحة الحارقة بما لا يقل عن 48 هجمة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers