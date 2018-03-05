قتلي وجرحي بين قوات هادي منصور بعسير

أفادت فضائية "الميادين" اليوم الإثنين 5 مارس 2018م، أن 15 عنصرًا من قوات هادي منصور قتلوا وأصيبوا بمنطقة الأجاشر الواقعة بين نجران وعسير.

وأضافت أنه قتل وجرح العديد من قوات هادي والجيش السوداني خلال التصدي لمحاولة تقدمهم باتجاه منفذ حرض الحدودي.

كما أكد المصدر بأن قوات هادي والجيش السوداني حاولوا التقدم مسنودين بعشرات الغارات الجوية دون أن يحرزوا أي تقدم.

وفي جبهة نهم تتواصل المواجهات العنيفة في الأطراف الشرقية لمديرية نهم بالتزامن مع استقدام الأخير تعزيزات عسكرية كبيرة للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان.

يأتي ذلك في حين شنت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية على منطقة قطبين في مديرية نهم.

وإلى محافظة تعز جنوب اليمن، يشهد الريف الغربي للمحافظة مواجهات مستمرة بين طرفي القتال لاسيما في منطقة القحيفة بمديرية مقبنة. كما أحبط الجيش واللجان محاولة زحف لقوات هادي أسفرت عن مقتل 4 عناصر وجرح 6 آخرين خلال الساعات الماضية.

هذا وعاودت قوات التحالف قصفها الجوي والبحري على مناطق متفرقة في مديريتي حيس والجراحي مستهدفة مزارع ومنازل المواطنين جنوبي محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.