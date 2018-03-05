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السفير السوداني يعود للقاهرة مساء اليوم

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 179
السفير السوداني يعود للقاهرة مساء اليوم

 

أكد مصدر مسئول في مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة الدولي، أنه من المرتقب أن يصل السفير السوداني "عبدالمحمود عبدالحليم" إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين .

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية ، أن "عبد المحمود عبدالحليم" سيصل مطار القاهرة على متن طائرة مصر للطيران القادمة  من الخرطوم فى الساعة العاشرة مساء اليوم، حيث سيكون فى استقباله مسئولو وزارة الخارجية وبعض العاملين بالسفارة السودانية بالقاهرة.

وجدير بالذكر أن السودان قد سحبت سفيرها من القاهرة أوائل العام الجاري، بعدما تناقلت العديد من التقارير الإعلامية ، أن السودان اكتشفت تورط أصابع مصرية في تقديم الدعم لمتمردين على الحدود ، مما أضطر السلطات السودانية في إعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية .

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