Responsive image

11º

5
مارس

الإثنين

26º

5
مارس

الإثنين

 خبر عاجل
  • وفد أمريكى يصل القاهرة على متن طائرة خاصة فى زيارة رسمية تمتد عدة أيام
     منذ 2 ساعة
  • إحالة بلاغ يتهم أسماء محفوظ بإهانة السيسي لأمن الدولة
     منذ 2 ساعة
  • إخلاء سبيل الإعلامى خيري رمضان بكفالة 10 آلاف جنيه
     منذ 2 ساعة
  • روسيا : مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية معزول عن الواقع
     منذ 2 ساعة
  • السعودية:5051 موقوفا على ذمة قضايا أمنية
     منذ 2 ساعة
  • قصف مدفعي وجوي تركي على مواقع "الوحدات الكردية" بعفرين
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:13 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:26 مساءاً


المغرب

6:00 مساءاً


العشاء

7:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"غصن الزيتون" تواصل التقدم في عفرين وتُسيطر على قريتين

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 143
"غصن الزيتون" تواصل التقدم في عفرين وتُسيطر على قريتين

 

أعلنت رئاسة الأركان التركية ، اليوم الإثنين 5 مارس، نجاح القوات المسلحة التركية بمشاركة الجيش السوري الحر ، من السيطرة على  قريتين جديدتين في منطقة عفرين السورية، ضمن إطار عملية غصن الزيتون  التي شنتها أنقرة ضد  التنظيمات الكردية المسلحة التي تصنفها إرهابية . 

وأفادت وكالة الأناضول ، نقلًا عن مراسلها ، إن الجيش التركي والسوري الحر سيطرا على  قريتي "بولشك" و"أليجي" التابعتين لبلدة شران، شمال غربي عفرين ليرتفع عدد النقاط التي تم السيطرة عليها عفرين إلى 136؛ بينها ثلاث نواحي و104 قرى، 6 مزارع، و22 تلة إستراتيجية وقاعدة عسكرية".

وفي نفس السياق ، قامت المقاتلات التركية الحربية بتنفيذ عدة غارات جوية ، مستهدفةٍ  مواقع التنظيمات الكردية المسلحة في بلدة جنديرس، جنوب غربي منطقة عفرين، كما واصلت المدفعية، قصف مواقعهم في عدة مناطق.

في المقابل، نقلت شكبة روداو الكردية "مصادر مقربة من وحدات حماية الشعب قوله إن "طائرت تركية قصفت قريتي سينكا وميدانكي التابعتين لناحية شرا وناحية راجو"، وأضافت أن "الجيش التركي قصفت ناحيتي بلبلة و جنديرس بالمدفعية الثقيلة"، لافتة إلى أنه "لا توجد معلومات عن الأضرار التي ألحقها القصف".

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers