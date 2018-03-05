"غصن الزيتون" تواصل التقدم في عفرين وتُسيطر على قريتين

أعلنت رئاسة الأركان التركية ، اليوم الإثنين 5 مارس، نجاح القوات المسلحة التركية بمشاركة الجيش السوري الحر ، من السيطرة على قريتين جديدتين في منطقة عفرين السورية، ضمن إطار عملية غصن الزيتون التي شنتها أنقرة ضد التنظيمات الكردية المسلحة التي تصنفها إرهابية .

وأفادت وكالة الأناضول ، نقلًا عن مراسلها ، إن الجيش التركي والسوري الحر سيطرا على قريتي "بولشك" و"أليجي" التابعتين لبلدة شران، شمال غربي عفرين ليرتفع عدد النقاط التي تم السيطرة عليها عفرين إلى 136؛ بينها ثلاث نواحي و104 قرى، 6 مزارع، و22 تلة إستراتيجية وقاعدة عسكرية".

وفي نفس السياق ، قامت المقاتلات التركية الحربية بتنفيذ عدة غارات جوية ، مستهدفةٍ مواقع التنظيمات الكردية المسلحة في بلدة جنديرس، جنوب غربي منطقة عفرين، كما واصلت المدفعية، قصف مواقعهم في عدة مناطق.

في المقابل، نقلت شكبة روداو الكردية "مصادر مقربة من وحدات حماية الشعب قوله إن "طائرت تركية قصفت قريتي سينكا وميدانكي التابعتين لناحية شرا وناحية راجو"، وأضافت أن "الجيش التركي قصفت ناحيتي بلبلة و جنديرس بالمدفعية الثقيلة"، لافتة إلى أنه "لا توجد معلومات عن الأضرار التي ألحقها القصف".