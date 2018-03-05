Responsive image

14º

6
مارس

الثلاثاء

26º

6
مارس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • انتشار الجيش اليمنى فى مدينة المخا بمحافظة تعز
     منذ 5 ساعة
  • ارتفاع حصيلة قتلى الغارات التركية على عفرين السورية إلى 19 مدنياً
     منذ 5 ساعة
  • اخلاء سبيل المعتقلين فى القضية (695)
     منذ 5 ساعة
  • برلماني سيناوي سابق: النظام اعتقل (25) سيدة من مدينة العريش
     منذ 5 ساعة
  • سوريا.. إصابة (7) مدنيين إثر استهداف مستشفي بدمشق
     منذ 5 ساعة
  • خروج ممثلى الأمم المتحدة من بلدات الغوطة الشرقية نتيجة القصف الجوي المكثف
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:12 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:26 مساءاً


المغرب

6:01 مساءاً


العشاء

7:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

دخول قافلة مساعدات إنسانية دولية للغوطة

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 163
دخول قافلة مساعدات إنسانية دولية للغوطة


قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين 5 مارس 2018م، أن قافلة مساعدات إنسانية دولية وصلت للغوطة الشرقية المحاصرة بسوريا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية هناك.

وتتألف القافلة المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى من 46 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وتكفى لـ27500 ألف شخص فى معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق والمحاصر منذ العام 2013. وتتوجه القافلة إلى مدينة دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية.

من جانبه قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية على جبهات عديدة فى منطقة الغوطة الشرقية استمرت اليوم الاثنين بينما تقوم قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات داخل الجيب المحاصر الخاضع لسيطرة المعارضة، وأضاف المرصد أن ضربات وقصفا استهدف جبهات قرب بلدات حرستا وبيت سوى وحوش الأشعرى.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers