دخول قافلة مساعدات إنسانية دولية للغوطة



قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين 5 مارس 2018م، أن قافلة مساعدات إنسانية دولية وصلت للغوطة الشرقية المحاصرة بسوريا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية هناك.

وتتألف القافلة المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى من 46 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وتكفى لـ27500 ألف شخص فى معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق والمحاصر منذ العام 2013. وتتوجه القافلة إلى مدينة دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية.

من جانبه قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية على جبهات عديدة فى منطقة الغوطة الشرقية استمرت اليوم الاثنين بينما تقوم قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات داخل الجيب المحاصر الخاضع لسيطرة المعارضة، وأضاف المرصد أن ضربات وقصفا استهدف جبهات قرب بلدات حرستا وبيت سوى وحوش الأشعرى.