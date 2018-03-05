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العراق.. قرار بمصادرة أملاك صدام حسين وأبنائه وأحفاده وجميع أقاربة حتي الدرجة الثانية

منذ 6 ساعة
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العراق.. قرار بمصادرة أملاك صدام حسين وأبنائه وأحفاده وجميع أقاربة حتي الدرجة الثانية

 

قررت "هيئة المساءلة العراقية" اليوم الإثنين 5 مارس 2018م، مصادرة ممتلكات 4257 شخصًا من أقارب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ورموز نظامه.

 أوضح موقع "السومرية نيوز" أن قرار المصادرة شمل الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4000 شخص كانوا يتولون مناصب في الدولة وحزب البعث، وآخرين برتبة عميد كانوا يعملون في 5 أجهزة أمنية في عهد النظام السابق.

وورد في البيان: "أنجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (72) لسنة 2017، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق".

وجاء فيه: "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم، وتسجل عائدية المصادرات لوزارة المالية".

وفي أول رد فعل على القرار اعتبر زياد طارق عزيز أن الهدف من مصادرة أملاك والده الذي توفى عام 2015، كسب الأصوات الانتخابية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: "قرار مصادرة أملاك والدي لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات".

 

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