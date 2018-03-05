سوريا.. إصابة (7) مدنيين إثر استهداف مستشفي بدمشق

قالت وكالة الأنباء السورية، أن 7 أشخاص أصيبوا بجروح، اليوم الإثنين 5 مارس 2018م، إثر استهداف مسلحى جبهة النصر بالقذائف مستشفى تشرين بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مسلحي تنظيم جبهة النصرة المنتشرين فى بعض مناطق الغوطة أطلقوا عدة قذائف هاون على مستشفى تشرين بدمشق مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات بعضها خطرة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى المستشفى، وفى السياق ذاته، منعت عناصر تنظيم جبهة النصرة المدنيين المحاصرين فى الغوطة من الخروج عبر الممر الآمن المحدد عبر مخيم الوافدين، وذلك لليوم السابع على التوالى.

وقالت الوكالة، إن المجموعات الإرهابية فى الغوطة لاتزال تمنع المدنيين من الخروج، حيث لم يخرج أى مدنى حتى الآن رغم بدء فترة التهدئة صباح اليوم، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف وحافلات النقل تنتظر على طرف الممر الآمن فى مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة فى الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحى وغيرها.