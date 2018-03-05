الحكومة الأردنية تمدد فترة تقنين أوضاع العمالة المخالفة لمدة شهر



قالت وكالة الأنباء الأردنية، أن وزارة العمل، أعلنت اليوم الإثنين 5 مارس 2018م، تمديد مهلة توفيق وتقنين وتوثيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة شهر وحتى الخامس من أبريل المقبل، بهدف تحفيزهم وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة فى المملكة.

وقال وزير العمل الأردنى سمير سعيد مراد - فى بيان - إن مجلس الوزراء الأردنى اتخذ فى جلسته المنعقدة اليوم قرار بالموافقة على تمديد مهلة توفيق وتقنين وتوثيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وحتى الخامس من أبريل المقبل بهدف تحفيزهم وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة فى المملكة، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الأردنية وفى المهن المسموح بها وغير المغلقة.

وأضاف أن قانون العمل الأردنى لا يفرق بين العامل الأردنى والوافد، وعليه فإن تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة يسهم فى توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.

ودعا مراد، العمال غير الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة الاستفادة من القرار وفقا للمدة الزمنية التى حددتها الوزارة والاستفادة أيضا من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.

وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أن مديريات العمل فى مختلف المحافظات ستبدأ باستقبال معاملات أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بهدف تحفيز أصحاب العمل على تقنين وتوفيق وتوثيق أوضاع العمالة المخالفة، التى لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال السابقة.

ودعت الوزارة، العمال غير الأردنيين المتواجدين على ارض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وتهيب بالعمالة الوافدة المخالفة ضرورة توفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التى حددتها الوزارة والتى تنتهى بتاريخ الخامس من الشهر المقبل والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المحددة.

وأوضح البيان أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، مشيرا إلى أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التى تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضى المملكة من جميع الجنسيات فى مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التى تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التى يعانى منها سوق العمل.

كانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت، فى بداية شهر فبراير الماضي، قرار منح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعها، اعتبارا من الرابع من فبراير الماضى ولغاية الرابع من مارس الجاري.