Responsive image

6
مارس

الثلاثاء

26º

6
مارس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • تأجيل قضية "أحداث مركز شرطة أطفيح" لجلسة 3 أبريل
     منذ 3 ساعة
  • مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث سير بمحور 26 يوليو
     منذ 3 ساعة
  • مد أجل النطق بالحكم في قضية "خلية ولع" لجلسة 27 مارس
     منذ 3 ساعة
  • تجديد حبس الصحفي "معتز ودنان" 15 يومًا
     منذ 3 ساعة
  • فقدان (21) مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا
     منذ 3 ساعة
  • كوريا الشمالية والجنوبية تتفقان على عقد قمة فى أبريل المقبل
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:12 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:26 مساءاً


المغرب

6:01 مساءاً


العشاء

7:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

عودة قافلة الهلال الأحمر إلي الغوطة الشرقية

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 167
عودة قافلة الهلال الأحمر إلي الغوطة الشرقية


عادت القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018م، إلي الغوطة الشرقية، بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم المركز الروسي للهدنة، اللواء فلاديمير زولوتوخين، فى بيان نشره موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكترونى، إن القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر التى دخلت إلى مدينة دوما السورية، بدأت تحركها من الغوطة الشرقية فى الاتجاه المعاكس.

وأوضح المتحدث، بأن القافلة كانت قد وصلت دوما نحو الساعة 16:00، وبدأت فى طريق العودة عند 20:25 بالتوقيت المحلى.

وذكر أن المسلحين احتجزوا القافلة لمدة ساعة ونصف الساعة، فى "المنطقة الرمادية" بين حاجز مخيم الوافدين وغوطة الشرقية، مما منعها من المضى قدما.

وتابع أنه تم التوصل مع المسلحين إلى اتفاق للسماح للقافلة بالتحرك نتيجة جهود مركز المصالحة الروسى.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers