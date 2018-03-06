عودة قافلة الهلال الأحمر إلي الغوطة الشرقية



عادت القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018م، إلي الغوطة الشرقية، بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم المركز الروسي للهدنة، اللواء فلاديمير زولوتوخين، فى بيان نشره موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكترونى، إن القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر التى دخلت إلى مدينة دوما السورية، بدأت تحركها من الغوطة الشرقية فى الاتجاه المعاكس.

وأوضح المتحدث، بأن القافلة كانت قد وصلت دوما نحو الساعة 16:00، وبدأت فى طريق العودة عند 20:25 بالتوقيت المحلى.

وذكر أن المسلحين احتجزوا القافلة لمدة ساعة ونصف الساعة، فى "المنطقة الرمادية" بين حاجز مخيم الوافدين وغوطة الشرقية، مما منعها من المضى قدما.

وتابع أنه تم التوصل مع المسلحين إلى اتفاق للسماح للقافلة بالتحرك نتيجة جهود مركز المصالحة الروسى.