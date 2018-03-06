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"نتنياهو": السعودية أتاحت باستخدام مجالها للطيران من وإلى تل أبيب

منذ 7 ساعة
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"نتنياهو": السعودية أتاحت باستخدام مجالها للطيران من وإلى تل أبيب

 


قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ، مساء أمس الإثنين 5 مارس، إن المملكة العربية السعودية أعطت الأذن لشركة طيران اهلند "إير إنديا" بالطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب. 

وقد أدلى "نتنياهو" بتلك التصريحات خلال حديث صحفي مع مراسليين في واشنطن بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما لم يعلق أي المسؤولين السعوديين على تلك التصريحات حتى الآن . 

ويُذكر آن خلال الفترة الآخيرة وفي ظل حكم  "بن سلمان بن عبدالعزيز" ونجله ولي العهد "محمد بن سلمان" للملكة العربية السعودية ، قد شهدت العلاقات الثنائية بين المملكة والكيان الصهيوني تقارب ، قد أبرزته تقارير إعلامية كثيرة .

وفي الشهر الماضي أعلنت شركة طيران الهند أنها تعتزم البدء في تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية لكن الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض قالت في ذلك الوقت إنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند.

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