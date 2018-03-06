قمة ثلاثية بين "تركيا وإيران وروسيا" بشأن سوريا أبريل المقبل

أكد المتحدث بإسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018م، إن تركيا وروسيا وإيران ستعقد قمة فى أبريل لبحث الوضع فى سوريا سوريا والخطوات المحتملة في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفى أن أنقرة ستبلغ السلطات الأمريكية خلال اجتماعات فى الثامن والتاسع من مارس أنها تتوقع من واشنطن اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الأسلحة التي زودت بها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتابع أن وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو سيزور روسيا فى الفترة من 12 حتى 14 مارس وسيلتقي نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بعد ذلك بأيام.

وقال أقصوى إن تشاووش أوغلو سيبحث خلال زيارة إلى ألمانيا تسليم الزعيم الكردى السابق صالح مسلم الذى قضت محكمة تشيكية بإطلاق سراحه الأسبوع الماضى.