منظمة حقوقية دولية تُعلن تعليق عملها في الغوطه بسبب العنف

أعلنت منظمة الصيب الأحمر الدولية ،صباح اليوم الثلاثاء 6 مارس تعليق كافة مهامها في بلدات منطقة الغوطة الشرقية في سوريا ، بسبب استمرار أعمال العنف والقتال فى المنطقة.



ويُذكر أن القافلة الإنسانية التابعة للصليب الأحمر، التى دخلت فى وقت سابق من أمس الاثنين إلى الغوطة الشرقية، عادت من هناك، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم قبل قليل.

وقال المتحدث باسم المركز، فلاديمير زولوتوخين، فى بيان نشره موقع وزارة الدفاع الروسية قبل قليل، إن القافلة الإنسانية التابعة للصليب الأحمر التى دخلت لمدينة دوما السورية فى غوطة دمشق، بدأت تحركها من الغوطة الشرقية فى الاتجاه المعاكس.