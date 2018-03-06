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فقدان (21) مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

منذ 3 ساعة
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فقدان (21) مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا


تعرض 21 مهاجر غير شرعي، اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018م، للغرق فى المياه الإقليمية الليبية.

وقالت فضائية "سكاي نيوز" أن منظمة الهجرة الدولية، أعلنت فى وقت سابق من صباح الثلاثاء، فقدان 21 شخصا بعد غرق قارب للمهاجرين تحرك من ليبيا تجاه إيطاليا.

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