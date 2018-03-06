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الأمم المتحدة تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب فى إدلب السورية

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 212
الأمم المتحدة تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب فى إدلب السورية

 

اتهمت الأمم المتحدة، روسيا بارتكاب مجازر بحق المدنيين السوريين فى إدلب، وذلك عبر مقتل العشرات هناك قبل خمسة أشهر، ما يرقي إلي جرائم الحرب.

وقال محققو لجنة الأمم المتحدة حول سوريا الثلاثاء إن "جميع المعلومات المتاحة" تشير إلى أن الطائرة الروسية انطلقت من قاعدة حميميم الجوية في 13 نوفمبر الماضي، ونفذت غارة على سوق ومنازل مجاورة ومخفر للشرطة يديره مقاتلو المعارضة في بلدة أتارب شمالي إدلب، ما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 150 آخرين.

وهذه المرة الأولى التي تلقي فيها اللجنة بالمسؤولية مباشرة على روسيا في مقتل مدنيين فى سورية، فيما تنفي موسكو باستمرار استهداف المدنيين.

وأوضح المحققون، في ملحق بالتقرير، أن حصار الغوطة تميز "بجرائم حرب، تشمل استخدام أسلحة محظورة، وهجمات على مدنيين، واستخدام التجويع كأسلوب يؤدي إلى سوء تغذية شديد، إضافة إلى الحظر المستمر لعمليات الإجلاء الطبي".

 

 

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