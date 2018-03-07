Responsive image

7
مارس

الأربعاء

26º

7
مارس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • وفاة 5 مواطنين وإصابة 13 بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالفيوم
     منذ 3 دقيقة
  • وفاة طالبة بالسكتة القلبية فى الحصة الأولى بمدرسة البشينينى بالسنبلاوين
     منذ 12 دقيقة
  • وفاة طالبة بالسكتة القلبية فى الحصة الأولى بمدرسة البشينينى بالسنبلاوين
     منذ 19 دقيقة
  • تأجيل إعادة محاكمة (15) شخصًا فى قضية "فض اعتصام النهضة"
     منذ 27 دقيقة
  • جنايات القاهرة تدرج 319 شخصا بـ"تنظيم ولاية سيناء" على قوائم الإرهاب
     منذ 29 دقيقة
  • تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية (15) يومًا
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:49 صباحاً


الشروق

6:11 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:26 مساءاً


المغرب

6:01 مساءاً


العشاء

7:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع بسوريا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 211
الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع بسوريا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية


قالت وكالة رويترز، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، دعا اليوم الأربعاء 7 مارس 2018م،  أطراف النزاع فى سوريا إلى السماح "فورا" بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها ولا سيما فى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وقال جوتيريس فى بيان إنه يحضّ كل المتحاربين على "السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكى يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الاساسية لمئات آلاف الاشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة اليها، ولا سيما لإنجاز توصيل المساعدات إلى دوما، بما فى ذلك المواد الطبية ومواد النظافة، فى موعدها المقرر فى 8 مارس".

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers