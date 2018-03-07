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وفاة 5 مواطنين وإصابة 13 بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالفيوم

منذ 3 ساعة
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وفاة 5 مواطنين وإصابة 13 بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالفيوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة 5 مواطنين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، طريق أسيوط الغربي في اتجاه القاهرة، بمحافظة الفيوم.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وكسور بالفخذ والذراع، واشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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