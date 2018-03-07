Responsive image

8
مارس

الخميس

26º

8
مارس

الخميس

 خبر عاجل
  • مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في حادث سير جنوب الأقصر
     منذ 6 ساعة
  • مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في حادث سير جنوب الأقصر
     منذ 6 ساعة
  • الدفاع الروسية تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالخروج الآمن مع العائلات من الغوطة الشرقية
     منذ 6 ساعة
  • زلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب جنوب شرقي إيران
     منذ 7 ساعة
  • ماي وابن سلمان يتفقان على خطط طموحة لتبادل تجاري وفرص استثمارية بقيمة 65 مليار استرليني
     منذ 8 ساعة
  • ماي اتفقت مع ابن سلمان على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة الإنسانية باليمن
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:48 صباحاً


الشروق

6:10 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:26 مساءاً


المغرب

6:02 مساءاً


العشاء

7:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"إير أنديا": السعودية سمحت بتسيير رحلات إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 283
"إير أنديا": السعودية سمحت بتسيير رحلات إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي

 

أفادت وكالة "رويترز" ، بإن شركة الطيران الهندية "إير انديا" ، أكدت أن المملكة العربية السعودية سمحت لها بتسيير رحلات بين الهند وتل أبيب مرورًا بالمجال الجوي السعودي .

وتُشكل الواقعة تحوًلا دبلوماسيًا ، بعد 70 عامًا من الجمود وعدم التطبيع من جانب السعودية ، حيث أن الرياض لا تعترف بالكيان الصهيوني ، ولكن في الآونة الأخيرة في ظل حكم "بن سلمان بن عبدالعزيز" ونجله "محمد" ، شهدت العلاقات السعودية الصهيونية توطيدًا اكثر .

وقال المتحدث باسم إير انديا إن الشركة تخطط لتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع وإن الطيران في المجال الجوي السعودي سيخفض زمن الرحلة بمقدار ساعتين.
وقد أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، إن السعودية منحت شركة طيران الهند (إير إنديا) الإذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers