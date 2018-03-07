"إير أنديا": السعودية سمحت بتسيير رحلات إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي

أفادت وكالة "رويترز" ، بإن شركة الطيران الهندية "إير انديا" ، أكدت أن المملكة العربية السعودية سمحت لها بتسيير رحلات بين الهند وتل أبيب مرورًا بالمجال الجوي السعودي .

وتُشكل الواقعة تحوًلا دبلوماسيًا ، بعد 70 عامًا من الجمود وعدم التطبيع من جانب السعودية ، حيث أن الرياض لا تعترف بالكيان الصهيوني ، ولكن في الآونة الأخيرة في ظل حكم "بن سلمان بن عبدالعزيز" ونجله "محمد" ، شهدت العلاقات السعودية الصهيونية توطيدًا اكثر .

وقال المتحدث باسم إير انديا إن الشركة تخطط لتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع وإن الطيران في المجال الجوي السعودي سيخفض زمن الرحلة بمقدار ساعتين.

وقد أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، إن السعودية منحت شركة طيران الهند (إير إنديا) الإذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب.