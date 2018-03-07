مصرع وإصابة 8 مواطنين إثر غرق مكروباص بالمنيا

لقى مواطنان مصرعهم ، وأصيب 6 آخرون ، اليوم الأربعاء 7 مارس، إثر غرق سيارة ميكروباص بإحدى ترعة السبخة بقرية صفط الخمار بالمنيا.

وقد تلقت مديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بمصرع كل من هناء نصر عبدالعال ٣٥ سنة ربة منزل وابنتها رضوى سيد شعبان ٣ سنوات من قرية بني خيار مركز أبوقرقاص وإصابة كل من إيمان محمد عبداللطيف ٢٤ سنة ربة منزل ومحمد محمود صلاح ٥ سنوات طفل وهنية محمد عبداللطيف ٢٩ سنة ربة منزل وعلا محمد عبدالنبي ٣٠ سنة ربة منزل ومحمد حسان مرسي ٥١ سنة موظف بالأوقاف وزيناهم عبدالسلام عبدالله ٦٠ سنة ربة منزل جميعهم من قرية بني خيار مركز أبوقرقاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة ثم سقوط الميكروباص.

وجاء بالتقريرالطبي بشأن المتوفّين أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق وكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفشل في التنفس ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.