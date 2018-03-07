قطر تتحفظ على قرار "جامعة الدول العربية" برفض "غصن الزيتون"



أعلنت قطر تحفظها على قرار وزراء خارجية العرب في جلسة الجامعة العربية ، الرافض للعمليات العسكرية التركية في منطقة عفرين شمال سوريا ضد التنظيمات الكردية المسلحة .

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد بالجامعة العربية ، أكد رفضه العملية العسكرية "غصن الزيتون" التي تشنها تركيا بمشاركة الجيش السوري الحر في منطقة عفرين شمال سوريا ضد التنظيمات الكردية .

ويُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، قد أعلن في 20 يناير الماضي، إنطلاق عملية غصن الزيتون ، بمشاركة الجيش السوري الحر في منطقة عفرين ، للقضاء على التنظيمات الكردية المسلحة .