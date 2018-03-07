بن سلمان:العثمانيين ضمن مثلث شر المنطقة..وحملة تطهير المؤسسات السعودية

أفاد أحد الصحفيين المصريين ، نقلًا عن "محمد بن سلمان" قوله أن العثمانيين هم ضمن مثلث شر المنطقة ، مشيرًا إلى أن السلطات السعودية قامت بفصل أكثر من خمسين قاضيًا والتحقيق مع آخرين ، بالإضافة إلى حملة تطهير مزعومة طالت هيئة كبار العلماء بالسعودية من الإخوان . حسبما كشف ولي العهد "محمد بن سلمان" خلال لقائه مع نحو ٢٥ من رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين المصريين، الإثنين الماضي، خلال زيارته لمصر.

ونقل رئيس تحرير صحيفة "الشروق" "عماد الدين حسين" الذي كان أحد رؤساء التحرير المتواجدين في اللقاء عن بن سلمان قوله أن "هناك معركة كبيرة لتطهير المؤسسة التعليمية بالسعودية من الإخوان".

وأضاف "في تقدير بن سلمان، أن منطق الإصلاحات ترسخ، وعملية المقاومة ضده صارت ضعيفة جدا"، ناقلا عنه قوله: "قلنا للمتشددين: إما أن تقتنعوا أو تصمتوا".

وقد كرر "حسين" تصريحات الإعلامية "لميس الحديدي" حول تركيا التي نفتها السلطات السعودية ، وقال "كان مفاجئا بالنسبة لي أن يقول ولى العهد السعودى إن أعداء مصر هم أعداء السعودية، ثم يعقب ذلك بالحديث عن الأطماع العثمانية في المنطقة، ودور تركيا في محاربة الدولة السعودية الثانية".

ويُذكر أن "لميس الحديدي" نقلت عن "محمد بن سلمان " قوله أن "مثلث الشر" في المنطقة هم "العثمانيون" و"إيران" و"الجماعات الإرهابية"، حسب قولها.

الأمر الذي نفته سفارة المملكة في تركيا، الثلاثاء، ونشرت توضيحا قالت فيه إن "المقصود بكلام ولي العهد هو ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الراديكالية".