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روسيا تُجدد دعوتها للمعارضة المسلحة بالخروج من الغوطة مع عائلاتهم

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 144
روسيا تُجدد دعوتها للمعارضة المسلحة بالخروج من الغوطة مع عائلاتهم


جددت وزارة الدفاع الروسية ، دعوتها للفصائل السورية المعارضة المسلحة بالخروج الآمن مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية في ريف دمشق .

ونقلت قناة "روسيا اليوم"  عن  اللواء يوري يفتوشينكو،رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا قوله ، إن "الممر الإنساني مفتوح ليس فقط للمدنيين، وإنما أيضا للمسلحين مع أسرهم.. ويضمن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة أمنهم، والمركز مستعد لتوفير الكمية اللازمة من وسائل النقل وتأمين الحماية على طول مسار الحركة حتى نقطة الوصول".

وفي السياق نفسه، ذكر يفتوشينكو، أن عدد الهجمات على الممر الإنساني في الغوطة الشرقية، آخذ في الانخفاض، قائلا إن "الوضع في الغوطة الشرقية ما يزال متوترا، وقد تم تسجيل ستة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار على مدى اليوم الماضي.. وقد بدأ عدد الهجمات على الممر الإنساني في الانخفاض.. وتوقف نيران القناصة، وتم اليوم إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة مرتين فقط دون سقوط ضحايا".

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