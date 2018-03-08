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قتلي وجرحي بين قوات الجيش السوري والمعارضة فى اشتباكات باللاذقية

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 202
قتلي وجرحي بين قوات الجيش السوري والمعارضة فى اشتباكات باللاذقية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 8 مارس 2018م، أن 22 عنصرًا من الجيش السوري الوطني والفصائل المعارضة المسلحة، قتلوا فى اشتباكات بينهم بريف اللاذقية.

وقال المرصد: " إن مسلحى المعارضة شنوا هجوما على مواقع للقوات السورية فى المنطقة باستخدام القذائف الصاروخية،ما أسفر عن سقوط 8 عناصر من قوات الجيش السورى"،مضيفا أن الطيران الحربى السورى قام بالرد على تلك الهجمات ما أسفر عن سقوط 14 مسلحا وإصابة آخرين بجروح .

وفى إدلب،أفاد المرصد - الذى يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له - بمقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى قصف بالصواريخ استهدف مدينة جسر الشغور بريف إدلب.

وفى عفرين .. أشار المرصد إلى ارتفاع عدد القتلى جراء العملية العسكرية التركية إلى نحو ألف شخص بين مسلح ومدنى منذ بدء العملية قبل 74 يوما .

وقال المرصد " إن فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة سيطرت على سد ميدانكى،وقريتين شمال مدينة عفرين،وقامت بمحاصرة بلدة جندريس من ثلاث محاور " .. وفى المقابل أعلن المسلحون الأكراد تدمير عربة للجيش التركى فى المنطقة".

كانت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) قد أعلنت - فى وقت سابق - إصابة 5 مدنيين جراء قذائف أطلقتها العناصر المسلحة المعارضة على دمشق.

 

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