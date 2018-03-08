سوهاج.. إصابة (5) مجندين إثر انقلاب سيارة شرطة



قالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس 8 مارس 2018م، أن المستشفي الجامعي استقبل 5 مجندين من قوة تأمين الطريق بمديرية أمن سوهاج مصابين إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم، وصرح لهم جميعا بالخروج عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم ووجود مصابين من قوة الشرطة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد المزمل نافع وكيل الفرع والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث أنه أثناء سير السيارة رقم 3921 / ب 14 شرطة بيك أب التابعة لإدارة تأمين الطرق قيادة المجند على محمد على 21 سنة من قوة إدارة قوات الأمن بسوهاج ويقيم أبو الريش - أسوان برئاسة النقيب محمد حسين عفيفى 30 سنة الضابط بإدارة تأمين الطرق المعينة تأمين القطاع الأول من الطريق وبها مجموعة قتالية مكونة من 4 مجندين اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيمن ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة والمجند رضوان مدحت عبد الدايم 20 سنة يقيم دائرة مركز إدفو - أسوان والمجند أبانوب نبيل هابيل 21 سنة يقيم دائرة مركز نجع حمادى قنا والمجند صادق أبو المعارف صادق 21 سنة والمجند رزيقى يعقوب جاد الرب متى 21 سنة يقيمان دائرة مركز أبو تشت قنا من قوة إدارة قوات أمن سوهاج بسحجات وجروح سطحية متفرقة بالجسم، وحدوث بعض التلفيات بالسيارة.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وصرح لهم بالخروج عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3013 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.